Rottenburg Gedenkstein soll Pflege der Soldatengräber erleichtern

Für die Einen ist Heimat der Ort, in dem er wohnt, für den Andern ist Heimat "Schlafstatt" und sicherlich gibt es auch Menschen, die ihre Heimat nach ihren eigenen Bedürfnissen aussuchen.

Dass hinter dem Begriff "Heimat" aber wesentlich mehr steckt, unter anderem auch ein großes Stück Geschichte, bleibt weitgehend unbeachtet. So gesehen ist es von besonderer Bedeutung, dass es im Ort einen Verein gibt, der "Heimat" transparent macht: Der "Ergazener Heimatkreis". Der hielt am Samstagnachmittag im Gasthof Waldhorn seine Hauptversammlung ab und gemessen an der Zahl der 76 Mitglieder, die der Verein derzeit unter seinen Fittichen hat, konnte Vorsitzender Helmut Schäfer gut ein Viertel willkommen heißen.

Dessen Jahresbericht war zu entnehmen, dass man sich am Dorffest mit einem Stand beteiligt hat, dass man die VHS bei einem Abend mit Sieglinde Elsässer unterstützt hat und dass der Verkauf des Buches "Zeitzeichen" wohl seinem Ende entgegen geht.