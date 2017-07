Rottenburg Geballte Kreativität zu bestaunen

Die Eröffnung des Kreativmarktes oblag Ortsvorsteher Reinhold Baur und den Verantwortlichen des Fördervereins "Kreatives Ergenzingen". Hernach durften sich die Gäste auf der Kreativmeile vergnügen und je nach Bedarf schauen oder einkaufen.

Präsentiert wurde an beiden Tagen nicht ganz Alltägliches. Da wurden Schmuck sowie Accessoires für Wohnung und Garten feil geboten. Es gab Jeans-Taschen zu kaufen, Kinderbekleidung, selbst hergestellte Lebensmittel in Form von Honig und Marmelade, kunstvoll aus Filz Gefertigtes, Basteleien aus Holz oder Weiden und vieles mehr.

Allerdings, so der eine oder andere Beschicker, habe sich die Kauflust in Grenzen gehalten. Für den musikalischen Part hatten am Samstag die NPEP Straßenmusiker gesorgt und am Sonntag dann die Musikusse von "Horse Mountain". Später erfreute die Gruppe "Schwabenstage" die Herzen der Marktbesucher.

Für Kurzweil war auch bei den kleinen Marktbesuchern gesorgt. Da mischten sich am Samstag die Kinderclowns vom Theater Torbogen (Rottenburg) unter die Besucher, Kinderbasteln stand auf der Tagesordnung und es gab einen Trommelworkshop.

An beiden Tagen hatte der Fun-Park der Fahrschule Halanke mit Kettcarparcours und Segway-Teststrecke geöffnet. Natürlich drehte sich an beiden Tagen auch ein Kinderkarussell. Am Sonntag gab es zudem von 11 bis 18 Uhr einen Kinderflohmarkt.

Natürlich kamen auch die Gaumenfreuden nicht zu kurz. Schäfers Kaffeeoase bot Kaffee, Kuchen und Eis, Bistro und Waldhorn boten das Beste aus Küche und Keller und diverse Foodtrucks waren ebenfalls unterwegs.

Bei einer Tombola konnte man zudem ein Cabrio-Wochenende, inklusive einer Tankfüllung und 500 Freikilometern, gewinnen.

Ein Wermutstropfen fiel allerdings in den Freudenbecher: Die Sonntagsveranstaltung im Waldhorn mit dem schwäbischen Duo "Hillu’s Herzdropfa" war schon sehr früh ausverkauft.

Zufrieden zeigte sich am Sonntagnachmittag die Fördervereinsvorsitzende Stefanie Giobbe. Viele auswärtige Besucher habe man zu verzeichnen gehabt und die sonntäglichen Besucherzahlen seien ebenfalls gut gewesen, sagte sie.