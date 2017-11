Rottenburg Gartenschau bald in Rottenburg?

Langfristig soll der Schadenweiler räumlich und thematisch an den Stadtkern angebunden werden. Eine Idee wären weitere Übernachtungsangebote zum bestehenden Campingplatz. "Baumhäuser oder Hütten, all das wäre denkbar", so die Landschaftsplaner. Auch eine Waldbühne oder zusätzliche Gastronomie könnte umgesetzt werden. Für den Verkehr wird eine zweite Anbindung notwendig sein. Auch das Weggental könnten als Kulturlandschaft in eine Gartenschau einbezogen werden.

"Eigentlich bringen wir die Gartenschau in die Landschaft, denn wir wollen schon Vorhandenes in Rottenburg nutzen und darum einen Rahmen gestalten", lautete die Devise. Für die genauere Planung bleiben rund zehn Jahre Zeit, denn der Zeitraum der Bewerbungen erstreckt sich von 2026 bis 2030. Hierzu erklärte der OB: "Landesgartenschauen sind in den geraden, einfache Gartenschauen in den ungeraden Jahren." Beides wäre für Rottenburg denkbar. Der Landeszuschuss beträgt dann entweder fünf oder zwei Millionen Euro.

Die Stadträte zeigten sich begeistert. "Da sind Projekte mit eingeschlossen, die schon lange angedacht sind", freute sich Sabine Kracht von den Grünen. Dem stimmte Hermann Steur (SPD) zu: "Selbst wenn es nicht zur Gartenschau kommt, da sind so viele tolle Sachen dabei, die wir herausnehmen können."

Kritischer äußerte sich Peter Cuno (WiR). Er befürchtete, dass durch die Verteilung über die ganze Stadt manche Teile nicht so angenommen werden könnten. Außerdem forderte er ein klares Finanzierungskonzept.

Mitte Dezember wird der Gemeinderat über eine Bewerbung beraten. Diesen Freitag wird um 14 Uhr ein Bürgerspaziergang zum Thema angeboten. Er beginnt an der Zehntscheuer. Am 7. Dezember wird dort eine Infoveranstaltung für die Bürger stattfinden.