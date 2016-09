Rottenburg Für Hendrik Bednarz geht es in die Vollen

Rottenburg. Gestern trat der Mössinger Jurist seinen Dienst in Rottenburg an. Von Oberbürgermeister Stephan Neher gabs zum Einstieg Süßigkeiten und einen Rottenburg-Kugelschreiber mit den Wappen aller Stadtteile darauf.

"Was die Atmosphäre und die persönliche Ebene angeht, sind wir zuversichtlich, dass es eine gute Zusammenarbeit wird", so Neher, der weiter betonte, den neuen zweiten Bürgermeister gleich richtig in die Pflicht zu nehmen.

Am ersten Arbeitstag geht es abends in den Sozialausschuss