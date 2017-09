Rottenburg "Für die Diözese eine Kommunikation aus einem Guss"

Die neue Stabsstelle im Rottenburger Bischofshaus hat sich zum Ziel gesetzt, künftig über die klassische Medienarbeit hinaus die unterschiedlichen Zielgruppen auf verschiedenen Kanälen direkt anzusprechen und so den Dialog mit ihnen in Gang zu bringen. "Es gibt in unserer Diözese eine Vielzahl an Good News, an spannenden Projekten und Initiativen", stellt der neue Mediendirektor Thomas Brandl fest. "Jetzt geht es darum, diesen Themenschatz zu heben und mit modernster Kommunikation crossmedial zu vermitteln, wie und wo die katholische Kirche überall unterwegs ist, ganz nah bei den Menschen."