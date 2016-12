Rottenburg Fruchtvolle Kooperation mit Musikverein

Dazu muss man wissen, dass der Musikverein seit geraumer Zeit für die Grundschulprojekte "Bläserklasse" und "Flöten AG" verantwortlich zeichnet. Die Leiterin der Grundschule Corina Schulakovsky zeigte sich ob der guten Resonanz an diesem Nachmittag sichtlich erfreut und teilte mit, dass die Vorbereitungen zu diesem Weihnachtsmusical weitgehend hinter verschlossenen Türen gelaufen seien. Das Bestreben, den Eltern, Großeltern, Bekannten und Verwandten aufzuzeigen, wie Weihnachten rund um den Globus gefeiert wird und dabei auch die Traditionen einzelner Länder nicht zu vergessen, war dann auch ein voller Erfolg und überaus gelungen. Zunächst durften die sechs Akteure der Bläserklasse 2015 ihr Können unter Beweis stellen. Sie erfreuten die Besucher unter der Leitung von Tobias Klein mit weihnachtlichen Weisen und erspielten sich am Schluss mit "alle Jahre wieder" sogar eine stürmisch geforderte Zugabe. Dass die Zöglinge ihr Repertoire beherrschten, war an den Gesichtern der beiden Musikvereinsvorsitzenden Christa und Peter Richter abzulesen, deren Minen sichtlich entspannt wirkten.

Vorstufe für Jugendkapelle

Wie Christa Kluge kurz mitteilte, ist die "Bläserklasse" mittlerweile zu einer Art Vorstufe für die Jugendkapelle geworden. Letztere zeigte einige Kostproben ihres Könnens, bevor die Musicaldarsteller des English Club, der Schulchor und die Musikusse die Bühne für das Musical "Children of the World" für eine gute dreiviertel Stunde in Beschlag nahmen. Sie zeigten auf, wie in China, Amerika, Australien, Afrika und Irland Weihnachten gefeiert wird, in entsprechendem Outfit und die dortigen Bräuche überwiegend Englisch, teilweise auch in der Landessprache beschreibend. Natürlich vergaßen sie allesamt auch nicht, das anwesende Christkind zu besuchen und zu beschenken.