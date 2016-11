Rottenburg Friseur Luigi sorgt für viel Wirbel

Rottenburg-Baisingen. Der Regisseur und Theaterstück-Autor freut sich mit einer rekordverdächtigen Zahl an Darstellern auf die fünf Vorstellungen. Das Stück mit Baisinger Charakter wird am Freitag, 25., und Samstag, 26. November, um jeweils 20 Uhr, am Sonntag, 27. November, um 18 Uhr sowie am Freitag, 2., und Samstag, 3. Dezember, um 20 Uhr aufgeführt.

Bereits jetzt ist die letzte Aufführung ausverkauft. Dazu kommt, dass die Theatergruppe des SV Baisingen am Montag, 28. November, eine Sondervorstellung für den Personalrat der Stadtverwaltung Rottenburg anbietet.

"Sämtliche Mitarbeiter sind hierzu eingeladen. Quasi die Jahresabschlussveranstaltung in Baisingen", freut sich Joachim Gölz, der seit Jahren als kreativer Kopf das Theaterteam ergänzt. Er gestaltete die Flyer, für die ein Foto vom örtlichen Friseur verwendet wurde. Die Darsteller zeichnete der Göttelfinger Künstler in dieses hinein.