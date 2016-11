Rottenburg Freies Notariat als große Chance

"Wenn Renate Holzmann im Nachhinein angibt, dass Hendrik Bednarz nicht überzeugend gewesen sei, so ist dies ihr persönlicher Eindruck, der zumindest von meiner Seite nicht geteilt werden kann", schreibt Schäfer.

Es müsse vielmehr Bednarz hoch angerechnet werden, dass er überhaupt zu diesem Thema im Sitzungssaal anwesend war. Des Weiteren sei er erst wenige Wochen im Amt und habe sich in dieser kurzen Zeit in die komplexe Materie und besonderen Beziehungen zwischen der Kernstadt und den 17 Stadtteilen einarbeiten müssen. Dafür habe er bereits einen sehr guten Kenntnisstand und deutlich zum Ausdruck gebracht, dass er nicht die einzelnen Stadtteile für sich sehe, sondern immer die Belange der Gesamtstadt. Er werde auch nicht zulassen, dass man versucht, sich gegeneinander auszuspielen.

Schäfer weiter: "Da zu den eingebrachten Vorschlägen nur in einem Fall der Name der vorschlagenden Person fehlte, möchte ich dies nachholen. Es war mein Vorschlag, den notwendigen Umbau, beziehungsweise Teilumbau des Rathauses Ergenzingen vorzuziehen und – da keine Finanzmittel eingeplant sind – den Umbau der Kreuzung Stuttgarter Straße, Gosbertstraße, Utta-Eberstein-Straße sowie den Ausbau der Schulstraße zwischen Mönchweg und Königsberger Straße (nicht Gäustraße) in das Jahr 2020 zu schieben".