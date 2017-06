Rottenburg Freie Gewerbeflächen

Laut der Auskünfte seitens der Stadt gibt es in der ersten Erweiterung in Ergenzingen-Ost 22 315 Quadratmeter an Gewerbeflächen. Hier läuft die Option bis 2020.

In Ergenzingen-Ost selbst stehen noch 1859 Quadratmeter zur Verfügung, hier endet die Option im Jahr 2022.

Im Gewerbegebiet Wasenäcker in Seebronn gibt es derzeit noch 5223 Quadratmeter Gewerbeflächen, die Option läuft dort noch bis Oktober 2020.

Im Gewerbegebiet Etzwiesen II in Hailfingen stehen noch 4550 Quadratmeter zur Verfügung, die Option läuft noch bis zum Jahr 2022.