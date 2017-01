Rottenburg Französischen Soldaten plagt das Gewissen

Zum angestammten Repertoire, das bis auf die Bestände der früheren 28 Landkapitelsbibliotheken zurückgeht, kommen neben Neuerwerbungen Zugänge aus Nachlässen. Das Angebot übersteigt den Bedarf deutlich, wie Bibliothekschef Ott-Stelzner sagt. Oft blutet ihm das Herz, wenn er ein Erbe nicht annehmen kann, weil er die Werke bereits in mehrfacher Ausführung hat. Was er dankbar annimmt, sind Bücher, in denen der bisherige Besitzer oder gar Eigentümer aus noch früherer Zeit "Arbeitsspuren" hinterlassen haben, wie die Fachleute sagen, also Anmerkungen, Gedanken, Hinweise. Unzähliger solcher Spuren fanden sich so vor einigen Jahren im Nachlass eines Priesters der Diözese, 10 000 Bände: "Diese Bücher haben wir fast alle angenommen."

Bisweilen geht es den Experten besonders ans Herz, wenn sie einen über viele Jahre gewachsenen Bestand übertragen bekommen. Ein Prälat im Ruhestand, der sich aus Altersgründen von seinen bibliophilen Kostbarkeiten trennen und sie der Diözesanbibliothek vermachen wollte, weinte vor seinen Bücherregalen vor lauter Trennungsschmerz bitterlich. "Da wird der Bibliothekar zum Seelsorger und Trauerbegleiter", erinnert sich Ott-Stelzner.

Eine anrührende Geschichte mit Ursprung im Zweiten Weltkrieg erlebten die Bibliotheksleute unlängst. Ein französischer Soldat hatte am Ende des Krieges in Oberschwaben zwei Bücher gestohlen. In Madagaskar zwickte ihn auf seine alten Tage das Gewissen und er schickte die Exemplare nach Deutschland, wo sie über Riedlingen in die Diözesanbibliothek gelangten. Einem pensionierten Prälaten waren die weit gereisten Titel im Riedlinger Bibliotheksfundus aufgefallen. Von wegen Staub zwischen Buchdeckeln…

Am Dienstag, 7. Februar, um 18 Uhr feiert die Diözese das 100-jährige Bestehen ihrer zentralen Bibliothek, die ihre Entstehung den Reform- und Bildungsbemühungen des Konstanzer Generalvikars Wessenberg verdankt. Bischof Gebhard Fürst nimmt am Festakt im Bischöflichen Ordinariat teil.