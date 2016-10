Rottenburg Franziskaner verlassen ihr "Paradies"

Rottenburg. "Das Weggental ist ein Ort, der dem Paradies sehr nahe kommt", betonte Bischof Gebhard Fürst in seiner Laudatio und Predigt zum Abschied der Patres. Die Franziskanermönche hätten den Ort so gestaltet, dass viele Gläubige, die ins Weggental pilgerten, dies auch so erlebt hätten. Bischof Fürst las zu Beginn seiner Predigt einen Abschiedsbrief der Patres vor. Gott solle wohlgesonnen sein und das Leben beschützen, bei allem, was auf die Patres zukomme. Der Abschiedsbrief habe ihn sehr bewegt, sagte der Bischof. "Herr, segne unser Abschiednehmen vom Weggental", schrieben die Patres.

Es gelte auch, innezuhalten bei dem, was der Ort für die Patres bedeutet. "Lass uns reichliche Ernte mitnehmen", diese Bitte brachten die Patres in ihren Brief ein. Die Franziskanerbrüder haben im Weggental Gottesdienste gefeiert, Sakramente gespendet und die Beichte gehört. "Viele, die hierherkamen, konnten im Weggental ihren Alltag vergessen", dankte Bischof Fürst den Patres, die nun nach über 100 Jahren Wallfahrt der Franziskaner im Weggental ihre Wirkungsstätte verlassen. Als Nachfolger kommen Karmeliterbrüder ins Weggental.

Fürst sagte auch, dass das Paradies ein Zustand der Vollkommenheit sei, aber nicht von Dauer. So sei der heute paradiesische Ort den Patres zur Last geworden. Das Leben sei geprägt vom "Unterwegssein", so würden nun auch die Franziskanerbrüder gehen.