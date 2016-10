Rottenburg Feuerwehr Bad Niedernau zielt ganz genau

Reinhold Maier erklärte den Siegern: "Wir haben nachgedacht: Kein Mensch braucht einen Pokal. Der muss nur abgestaubt werden und steht nutzlos in den Ecken rum. Deshalb haben wir uns zu etwas Besserem entschlossen, nämlich einem Fässle Bier und einem Bier-Gebinde". Während sich die Feuerwehr Niedernau über den ersten Platz und der TC Weiler über den zweiten Platz freuten und der TV Niedernau stolz auf den dritten Platz war, erklärte die Holzmafia: "Wir mögen kein Bier, deshalb haben wir den vierten Platz belegt. Gibt es noch etwas anderes"? "Noi, maximal Heilwasser" – so Reinhold Maier. "Macht nix, mir spendet es am Schützenverein", so die Antwort.

Der Abend verlief in bester Harmonie. Wolfgang Merz war unter den Gästen. Er habe die Nase voll vom Schießen, seine Erfahrungen bei der Bundeswehr reichten ihm da. Herzlich gratulierte er den Siegern und dem Verein für seine gute Arbeit.

Jeden Freitagabend ist das Vereinsheim offen. Die Mitglieder stehen zur Verfügung, um Interessenten zu beraten und ihnen zu helfen, die für sie beste Waffenart zu finden. "Es gibt kein ›ideales Alter‹, um mit diesem Sport zu beginnen. Disziplin, Entspannung und hohe Konzentration werden gefordert", so Reinhold Maier. Für jeden Geschmack wird etwas angeboten: Luftgewehr, Pistole, Kleinkaliber und Bogen.

Weitere Informationen: www.sv-badniedernau.de