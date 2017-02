Rottenburg Festnahme: Polizei schnappt "dicken Fisch"

Dabei sollen die Flüchtlinge angekündigt haben, zukünftig keine weiteren Diebstähle mehr begehen zu wollen. Daraufhin sollen die Flüchtlinge massiv bedroht worden sein. Außerdem seien sie aufgefordert worden, zur Strafe für den bereits entgangenen Gewinn 2000 Euro zu bezahlen.

Der 26-jährige Bosnier dürfte dabei, um der Geldforderung Nachdruck zu verleihen, mit der Anwendung von Waffengewalt gedroht haben. Aus Angst sollen die Flüchtlinge den Beschuldigten daraufhin über 1000 Euro ausgehändigt haben.

Am Dienstagmorgen wurde der 26-Jährige an seiner Wohnanschrift festgenommen und noch am selben Tag dem Haftrichter beim Amtsgericht Tübingen vorgeführt. Dieser setzte den von der Staatsanwaltschaft Tübingen beantragten Haftbefehl in Vollzug und ordnete die Untersuchungshaft an. Der Festgenommene wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.