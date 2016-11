Rottenburg "Felsameggl" unterstützen künftig die "Stoagrättle"

Die Idee, eine neue Figur ins Leben zu rufen, kam einer kleinen Gruppe. Ganz vorne dabei: Anne Müller, die selbst schon seit Kindesbeinen ein Stoagrättle ist.

Der Grund war einfach: Steigerung der Attraktivität für junge Leute und junge Familien. Zwar hat die Narrenzunft eine tolle Jugend. Doch fehlt ihr der Altersbereich zwischen 20 und 30 Jahren.

So gibt es Gönner der Narrenzunft, die sich im Verein wohl fühlen, sich jedoch mit dem "Stoagrättle" nicht identifizieren konnten. So entstand die Idee, etwas Neues zu schaffen. Hexen gibt es weiß Gott schon genug, Teufel und Geister sind auch nicht wenig an der Fasnet unterwegs.