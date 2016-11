Rottenburg. Auf etwa 3000 Euro wird laut Informationen der Polizei der Sachschaden beziffert, den ein noch unbekannter Lkw-Fahrer am Dienstag zwischen 15 und 18 Uhr in der Wilhelm-Maybach-Straße in Rottenburg angerichtet hat. Der Lastzug war auf der Wilhelm-Maybach-Straße in Richtung L 361 unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 11 musste er rückwärts rangieren, wobei er gegen ein dort am rechten Fahrbahnrand geparktes Auto prallte. Obwohl er an dem Auto einen Sachschaden von etwa 3000 Euro hinterließ, entfernte sich der Fahrer von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Rottenburg sucht nun nach Zeugen zu dem Unfall und bittet unter der Telefonnummer 07472/980 12 30 um Hinweise.