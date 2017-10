Rottenburg Externe Speditionen übernehmen

"Wir haben sowieso keine Wahl", sagt der Fahrer. In den Auflösungsverträgen ist von "betriebsbedingten Gründen ohne Verschulden" des jeweiligen Arbeitnehmers die Rede – eine wichtige Formel, um Sperrzeiten durch das Arbeitsamt zu vermeiden. Eine bei der Versammlung anwesende Mitarbeiterin des Jobcenters Böblingen bestätigte das. Und sie malte den Fahrern ein rosiges Bild über die Arbeitsmarktsituation. Nach Teilnehmerberichten habe sie von einer "glücklichen Lage" gesprochen. Fahrer seien gesucht. Nur zu welchen Bedingungen? "Ich stelle mich auf mindestens 20 Prozent weniger ein", sagt einer der entlassenen Rewe-Fahrer. Wieder im selben Lager tätig zu werden, sei vom zuständigen Standortleiter ausdrücklich ausgeschlossen worden. Tarifliche Entlohnung, Urlaubs- und Weihnachtsgeld, wie es bisher bei Rewe der Fall war, sei kaum mehr zu finden.

Das bestätigt Cuno Brune-Hägele, Geschäftsführer des zuständigen Verdi-Bezirks Stuttgart. Bei ihm und im angrenzenden Bezirk Reutlingen sind mehr als ein Dutzend Fälle aus der Rewe-Logistik in der Rechtsberatung aufgelaufen. "Juristisch ist es schwer, etwas dagegen zu unternehmen. Das ist genau die Lumperei", sagt Brune-Hägele. Seit Langem beobachte Verdi die Tendenz zur Fremdvergabe "für ein Butterbrot und ein Vesper". Denn Fahrer würden im Grunde ja weiterhin gebraucht.

"Die neuen Fahrer arbeiten künftig zu Konditionen, die jenseits von Gut und Böse sind", so Brune-Hägele. So werde der Billiglohnbereich ausgebaut. "In einem bestimmten Alter kann es trotz guter Arbeitsmarktsituation schwierig werden", sagt der Gewerkschafter. Wenn es dumm laufe, beginne die Spirale nach unten. Für die betriebsbedingten Kündigungen durch Rewe sieht er "überhaupt keine Not. Rewe nimmt hier eine reine Kostenoptimierung vor", so Brune-Hägele.

In einer Stellungnahme bestätigt Rewe das Ausscheiden der 47 Fahrer. Das Unternehmen spricht von "grundlegenden Umstrukturierungen in unseren Logistikabläufen". Sechs Verkaufstage in der Woche und starke Mengenschwankungen erforderten eine Flexibilität, die eine Spedition "besser und effizienter" darstellen könne. Die Abwicklungsvereinbarungen und der Sozialplan seien mit dem Betriebsrat abgestimmt. Für die Fahrer stehe aufgrund der Arbeitsmarktsituation eine "schnelle Anschlussverwendung" in Aussicht. Der Standort Bondorf, erklärt Rewe auf Nachfrage, stehe "nicht zur Disposition".