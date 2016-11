Rottenburg Exkurs in psychedelische Rhythmen

Rottenburg-Eckenweiler. In ungewöhnlicher Besetzung mit Cello, Cajon, Klarinette und E-Bass gelang es Katastrofika, die Zuhörer gleich zu Beginn in ihren Bann zu ziehen. Zum Auftakt spielten sie den Song "Seven Nation Army", der großen Zuspruch fand. Auch "Hey Jude" von den Beatles oder "Everybody Needs Somebody" von den Blues Brothers kamen gut an. Der Mix aus bekannten Rocksongs und Meilensteinen der Popgeschichte mit Eigenkompositionen fesselte die Zuhörer, die auch die eigenen Stücke von Katastrofika und den Bow Brothers kräftig beklatschten.

Katastrofika sind Corinna Koch an der Klarinette, Wolfgang Hesse am Kontrabass und E-Bass sowie David Daltoè an der Cajon und Hanna Hesse am Cello. Die Bow Brothers kommen aus Hamburg. Bei ihnen spielen die Cellisten Marlene Weeber, Johanna Muth und Jonathan Hilger, die ihren Instrumenten zauberhafte Melodien entlocken. Mal agierten die Cellisten als Melodiegeber, dann wieder als rockiger Begleiter der Melodieinstrumente. Bei Orion etwa, einer eher unbekannten Klassikkomposition von Metallica, agieren die Instrumente im gegenseitigen Dialog. Als Gag spielten hier die Bow-Brothers sonnenbebrillt und mit Hut auf dem Kopf. Es folgte eine Eigenkomposition von Wolfgang Hesse, "Bass Players Face". Besonders schön gerieten einige ruhige Balladen, bei denen die Cellisten im Vordergrund standen. Bei den schnellen, rockigen Stücken hingegen heizten die Drums das Tempo an.

Die gelungene Mischung gefiel und faszinierte auch die rund 100 Zuhörer im Saal des Dorfhauses. Im rockigen Gewand kam auch "Hell has to be a one way ticket" daher, was mit drei Celli sehr ungewöhnlich, aber toll klang. Mit "The End of Schizophrenia" und "Halluzination" geriet der Exkurs in psychedelische Rhythmen besonders gut. Die Dutch Dreams setzten den eher ruhigen Kontrapunkt. Auch das Stück "Californication" kam bei den zuhörern sehr gut an, und mit "Flash of Thought" und "You give Love a bad Name" verabschiedeten sich die beiden Bands. Doch ohne Zugabe ging es nicht: Den gekonnten Schlusspunkt setzten alle Musiker mit dem Song "Waiting for Love".