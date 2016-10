Rottenburg Es wird gelacht, getrommelt und gejazzt

Rottenburg. Einige hundert Gäste verfolgten am Sonntagabend in der Rottenburger Festhalle die Verleihung des Sebastian-Blau-Preises und bekamen eine unvergessliche Kabarettshow mit Mundartkabarettisten geboten. Gewonnen haben den Preis Hiltrud Stoll und Franz Auber aus Justingen, die als "Hillus Herzdropfa" das Publikum und die Jury überzeugten.

Das gab es in der Geschichte des Sebastian-Blau-Preises noch nie: Die beiden Kabarettisten räumten nicht nur den mit 2500 Euro dotierten Preis ab, sondern heimsten auch noch den Publikumspreis ein. Die 400 Zuschauer kamen bei "Hillus Herzdropfa" und den anderen Mundartkabarettisten voll auf ihre Kosten. Die Jury lobte und würdigte das Duo in seiner Laudatio mit den Worten: "Sie spielen äußerst überzeugend, teilweise krachend laut, aber durchaus auch mit leisen, subversiven Tönen."

Man spürte bei allen Preisträgern, dass sie in ihrem Element sind, wenn es um Mundartkabarett geht. Auch der zweite Preisträger, der Tübinger Kabarettist Peter Leonhard, bot intelligentes und witziges Mundartkabarett. Er überzeugte als Bauchredner, Zauberer und Wortakrobat und zeigte in seiner Nummer vielseitige Talente – dafür erhielt er 1500 Euro Preisgeld. Peter Leonhard zeigte ein kabarettistisches Sittengemälde der schwäbischen Kehrwoche und machte dem Publikum weis, dass auch in Japan Kehrwoche gehalten wird – mit Stäbchen dirigierte er seinen Kehrbesen und gab noch einige Tai-Chi-Darbietungen mit dem Besen.