Rottenburg Es braucht ein wenig, bis der Funke überspringt

Der etwas fotoscheue Astor, der mit Kalauern, Reimen und kleinen satirischen Geschichten das Publikum begeisterte, ging zunächst durch die Publikumsreihen und fragte den einen oder anderen aus.

Zuvor kündigte eine Stimme aus dem Off den frisch geduschten und in Adiletten stehenden Kabarettisten an. Willy Astor erklärte, er habe ein Lied über Rottenburg geschrieben, was er auch für seine anderen Auftrittstädte machen werde. Es sei "mehr Arbeit geworden, als mir lieb war", dennoch sei es mit der einzigen Liedzeile "Rottenburg, du wunderschönes Städtle" doch ein wenig kurz geraten.

Willy Astor kritisierte die schrecklichen Pullover, die im Publikum am Start seien, auffallend sei hier ein Herr im Smoking – es war der Apotheker Hailer von der Morizapotheke.