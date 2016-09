Rottenburg Erstmals ohne einen Countryabend

So gab es eine einfache Hockete um ein Lagerfeuer, zu der sich immerhin an die 60 Besucher einfanden. "Mit dieser Hockete haben wir sogar Geld gut gemacht", so Huber.

Nachgelassen hat mittlerweile auch die Teilnahme am Volks- und Sternritt, der immer für den Sonntagmorgen ausgeschrieben war. Zur Mittagszeit waren es gerade mal an die 30 Pferde und deren Reiter – nebst einigen Gespannen, die man verzeichnen konnte.

Hohe Temperaturen sind ein Hindernis für die Reiter – insbesondere aus dem größeren Umkreis

Auch dafür gebe es Gründe, so Huber. Zum einen seien die hohen Temperaturen ein Hindernis. Diese wolle nicht jeder Reiter seinem Pferd zumuten, erst recht nicht, wenn er von weiter herkomme und sein Pferd auf einem Anhänger transportieren müsse. Zum Andern seien die Gegenbesuche auch rarer geworden. Früher besuchte jeder jeden, wenn eine Veranstaltung anstand, heute sei das eben nicht mehr der Fall, so Huber.

Dennoch, ein gutes Element ist dieser Veranstaltung ist geblieben: Die weitum bekannte und gute Küche der Pferdefreunde, die ihre Besucher am Sonntagmittag mit Spanferkel und weiteren kulinarischen Genüssen verwöhnten. Jedenfalls war zur Essenszeit das Zelt nahezu voll belegt. Auch für die kleinen Besucher war bestens gesorgt. Bei ihnen sorgte eine Bastelecke und Ponyreiten für Kurzweil. Außerdem rundeten zwei Reitvorführungen den Sonntagnachmittag ab.