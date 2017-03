Rottenburg Erste Einblicke in das Abenteuer Gemeinschaftsschule

Daher wollten sich die Eltern und Schüler natürlich kundig machen, was sie in naher Zukunft erwartet. Kurzum, der Schnuppernachmittag an der Ergenzinger Gemeinschaftsschule, die bekanntermaßen ein großes Einzugsgebiet hat, stieß auf gute Resonanz.

Schulleiterin Isabelle Vogt zeigte sich im Nachhinein sehr zufrieden, zumal man das gute Ergebnis vom vergangenen Jahr, was die Besucherzahlen anbelangt, halten konnte. Es stand zunächst eine Schulhausführung auf der Tagesordnung, bei der Schüler – natürlich unter fachkundiger Aufsicht der Pädagogen – den Besuchern vermittelten, was wo gelernt wird, wo die entsprechenden Klassen- oder Fachräume sind, wo die Projekte stattfinden und vieles mehr. Den Abschluss bildete eine Präsentation bei Kaffee und Kuchen in der Mensa über der Sporthalle. Wer dann noch Fragen hatte, durfte diese stellen.

Der Wissensdurst wurde dann sofort gestillt. Die Kinder durften sich dann noch an verschiedenen Angeboten, unter anderem Naturwissenschaft, Kunst, Technik, Sport und IT versuchen, was großen Spaß machte.