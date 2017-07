Rottenburg Erst Jesuiten, dann Franziskaner und jetzt Karmeliter

Das 500-jährige Bestehen gibt allen Beteiligten Grund zu feiern. Spontan bei einem Mittagessen, so Oberbürgermeister Stephan Neher, wurde der Rahmen des Programmes für die Feierlichkeiten erstellt. Die Diözese, Domgemeinde, Bischof Gebhard Fürst und die Stadt Rottenburg – alle tragen zum Gelingen bei.

Ein wichtiger Programmpunkt ist die Festmesse im Weggental am Samstag, 22. Juli, um 14 Uhr. Zelebriert wird sie von Johannes Kreidler und Dompfarrer Harald Kiebler. Die Barockkirche ist seit Jahrzehnten ein beliebter Ort für Hochzeiten. Alle Hochzeitspaare und die es noch werden wollen, sind eingeladen. Schön wäre es, wenn viele Paare mit einem runden Jubiläum anwesend sind.

Am Sonntag, 17. September, um 9.30 Uhr geht es hoch her: Eine Prozession mit Bischof Fürst startet am Dom St. Martin, sie endet mit einem Pontifikalamt im Weggental.

Folgende Jubiläen werden dieses Jahr aus diesem Anlass noch begangen: 500 Jahre Wallfahrt, das 17. Weihejubiläum von Bischof Fürst sowie der Jahrestag der Bürgerwache. Die Bürgerwache, der Liederkranz Rottenburg, Vereine und Fahnenabordnungen werden die Festlichkeit begleiten, anschließend gibt es eine Hocketse.

Im Historischen Rathaussaal wird eine Kabinettscheibe enthüllt, sie soll an das Wirken der Franziskaner von 1919 bis 2016 erinnern.

Am Mittwoch, 18. Oktober, um 19 werden OB Neher und Generalvikar Clemens Stroppel im Sülchgau-Museum eine Ausstellung bezüglich des Weggentals eröffnen. Gezeigt werden unter anderem bisher selten gezeigte Schätze aus den Sammlungen von Diözesanarchiv und -bibliothek.