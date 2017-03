Rottenburg Ergenzinger hat 60 000 Fans im Netz

Sollte er die Profilizenz gewinnen, müsste er das Training intensivieren. Er rechne damit, dann ein Jahr Aufbautraining machen zu müssen bis er die Form eines Profi-Bodybuilders hat. "Das ist nicht wie beim Fußball, wo man mit ein bisschen Glück gleich eingewechselt wird", sagt er. "Bodybuilding ist ein langfristiger Sport."

Dass ihm der Aufstieg so schnell gelungen ist, ist für Lukas etwas besonderes. Anfang 2015 nahm er in seiner ersten Saison an einem Wettkampf teil. Damals hat ihn ein Kommentator verspottet: Als Lukas auf der Bühne posierte sprach der Mann am Mikrofon, man brauche beim Wettkampf keine "Augsburger Puppenkiste". Das hat Lukas gewurmt. Er hat bereits mit weiteren Erfolgen eine Antwort gegeben und will noch mehr erreichen – so erzählt er es in einem Video, das er zusammen mit seinem Bekannten Enrico Reich über seinen Aufstieg gedreht hat. "To the Top" heißt es und ist bei Youtube zu sehen. Ob Benedikt Lukas ganz an der Spitze ankommt, ist noch unklar.

In den sozialen Netzwerken arbeitet er jedenfalls schon an seiner weltweiten Bekanntheit. Auf der Foto-App Instagram hat er 60­ 000 Fans. Er postet dort Fotos aus dem Training und schreibt kurze Beschreibungen auf Englisch dazu. Seine Fans sind zu 64 Prozent Männer, zu 36 Prozent Frauen. Die meisten von ihnen sind zwischen 18 und 24 Jahre alt.

Auch bei seinen Bekannten komme sein Hobby gut an. Viele wollten Tipps von ihm, was Sport oder Ernährung angeht. Lukas setzt auf eiweißhaltige Kost, isst viel Hühnchen und Fisch. Er trinkt auch Eiweißshakes – auf Medikamente oder illegale Mittel zum Muskelaufbau verzichtet er nach eigenen Angaben.

Ob er irgendwann vom Bodybuilding leben kann, weiß Lukas auch noch nicht. Die Bekanntheit sei ein erster wichtiger Schritt, um Sponsoren zu gewinnen. Als Trainer für andere Bodybuilder arbeitet er jetzt schon, könnte dann aber bessere Honorare bekommen. Bodybuilder im Hauptberuf – "das wär mein Traum", sagt Lukas.