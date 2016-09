Rottenburg Eisenbahnromantik im Bieringer Bahnhof

Die zwei Hobbyfilmer des Vereins, Stefan Speidel und Stephan Czarnecki, haben in den vergangenen fünf Jahren regelmäßig Filme zu den Modellbahnanlagen des Vereins und seinen Ausstellungen gedreht. "Unsere Filme zeigen auch Eisenbahnausstellungen, die wir außerhalb von Rottenburg gemacht haben. Außerdem werden alte originale Fahrzeuge zu sehen sein, die heute nicht mehr so oft auf Bahnstrecken fahren – Dampflokomotiven zum Beispiel", erklärt Speidel, Vorstandsvorsitzender des Vereins. Museumsbahnen aus dem deutschsprachigen Raum, vor allem aus dem Südwesten, können Interessierte in den Videos betrachten.

Zu Beginn der Filmnacht soll zudem eine Folge der SWR-Sendung Eisenbahn-Romantik aus dem Jahr 2013 abgespielt werden. In der Folge "Auf kleiner Spur durch Baden-Württemberg" geht es um eine Ausstellung des Vereins im Jahr 2013 in Rottenburg – mit Modellen, die Originalbahnstrecken wie die Ammertalbahn präsentieren.

"Das Besondere an dem Film ist, dass die Modellbahnen parallel zu den Originalstrecken gezeigt werden", erklärt der Vorstandsvorsitzende. Die Filme sollen auf das 50-jährige Jubiläum des Modelleisenbahnclubs Rottenburg einstimmen. Mit Schmalzbrot und Butterbrezeln werden die Besucher heute Abend versorgt. Der Eintritt ist frei.