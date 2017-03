Rottenburg Eingangsbereich wird "Raum der Begegnung"

Der Grundstein für die heutige Heilig-Geist-Kirche wurde am 29. Mai 1966 gelegt. Am dritten Adventssonntag 1967 erfolgte die Einweihung. Es war damals die Zeit des "Sichtbetons" und so entstand eine für damalige Verhältnisse modern aussehende Kirche, die man wohl heute aber nicht mehr so bauen würde. Mit der Dachkonstruktion erinnert das Gotteshaus an ein riesiges Zelt, das dem wandernden Gottesvolk Schutz und Geborgenheit gewähren soll. Es ist die vierte beurkundete Kirche, die in Ergenzingen an derselben Stelle errichtet wurde.

Zu ihrem 50. Jubiläum im Jahr 2017 erfolgt nun eine grundlegende Renovierung im Innenbereich. Dieser entpuppte sich in der Vergangenheit als zu groß, zu dunkel, zu unpersönlich und zu kalt. Kernstück der "neuen Kirche" soll die kompakt in weiß gehaltene "Gemeindeinsel" in der Kirchenmitte werden.

Diese wird, was die Sitzgelegenheiten betrifft, kleiner sein als das bisherige Volumen. Für besondere Anlässe soll es zusätzlich eine veränderbare Bestuhlung geben. Im Bereich der neuen Gemeindeinsel wird zusätzlich zur normalen Heizung eine Sitzheizung für Behaglichkeit sorgen. Insgesamt gesehen wird durch diese effizienten Maßnahmen auch der Wirtschaftlichkeit Rechnung getragen.

Desweiteren wird das Altarpodest niedriger und zur Gemeinde hin auch etwas größer werden. Mit den Umbaumaßnahmen wurde auch neuer Platz für die Pieta und die Marienstele geschaffen. Außerdem gibt es einen neuen Taufbereich im nördlichen, mittigen Teil der Kirche.

Zudem soll eine neue Beleuchtung für variablere Lichtverhältnisse sorgen und auch die Beschallung erfreut sich einer Modernisierung. Der neu gestaltete Eingangsbereich soll etwas Besonderes sein und zu einem "Raum der Begegnung" werden.

140 000 Euro sollen durch Spenden abgedeckt werden

Wenn im dritten Quartal in der renovierten Kirche das fünfzigjährige Bestehen gefeiert wird, wird sich die Kirche als zeitgemäß ausgestattetes Gotteshaus präsentieren, welches für verschiedene Anlässe genutzt werden kann.

Die Gesamtkosten für dieses Projekt belaufen sich auf rund 740 000 Euro. 600 000 Euro sind durch den Ausgleichsstock der Diözese, Rücklagen der Kirchengemeinde und durch Kreditaufnahmen gedeckt.

Die Lücke von 140 000 Euro hofft man, durch Spenden schließen zu können.