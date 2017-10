Rottenburg Eine Überraschung ist geplant

Baur wurde am 1. November 1937 im damals noch selbstständigen Hailfingen geboren, wuchs zusammen mit vier Geschwistern auf und besuchte dort auch die Volksschule. Nach seiner Schulzeit machte er eine Glaserlehre im Ort, blieb noch einige Zeit bei seinem Lehrmeister und wechselte dann in die Möbelbranche zu einer Firma im benachbarten Bondorf. Dort verdingte er sich lange Jahre (bis 1977) und wechselte dann, dem allgemeinen Boom folgend, zu Daimler Benz nach Sindelfingen. Dort blieb es bis zu seinem Vorruhestand 2005. Ende der 1950er-Jahre lernte er seine Gattin Erika, eine geborene Büchsenstein und waschechte Ergenzingerin kennen und lieben, die er dann 1961 ehelichte. Dadurch wurde der Jubilar, den viele auch vom kicken her kannten, ein Ergenzinger. Zwei Töchter – eine ist verstorben – und ein Sohn entsprossen dieser Ehe, die dann im Jahre 2011 mit der Goldenen Hochzeit gekrönt wurde.

Apropos Fußball, diesem Sport frönte der Jubilar lange Jahre. "Da ich links und rechts Schießen konnte, also zwei gleich starke Beine hatte, war ich für meine Gegner schlecht auszurechnen", so Berthold Baur schmunzelnd. Er habe auch viele Strafstöße geschossen und nur ganze zwei mal nicht ins schwarze getroffen, erinnert er sich. Nach seiner aktiven Zeit war er auch Trainer in Eckenweiler und sogar Schiedsrichter. Als Spielleiter hatte er seine eigene Art, die Dinge zu regeln. Einmal gerieten zwei Kampfhähne aneinander, erinnerte sich Baur: "Die haben einander beharkt und beschimpft, was ich natürlich nicht hinnehmen konnte. Da habe ich dem Hauptübeltäter gesagt, "Komm lass dich auswechseln, sonst muss ich dich vom Platz stellen." Dieser habe sich dann tatsächlich auch auswechseln lassen.

Gesundheitlich hat es das Leben mit dem Jubilar nicht so gut gemeint. Von einem Kuraufenthalt im Jahr 1992 kam er gesundheitlich angeschlagen zurück. Fortan musste er sich mit Asthma herumplagen, das ihn immer wieder zu Krankenhausaufenthalten zwingt.