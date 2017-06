Rottenburg Eine Schaufel landet im Altglascontainer

Oder der Platzmeister, der dafür sorgt, dass dem König und seinem Regiment Platz gemacht wird. Es gibt auch einen Adjutanten, einen Quartiermeister, den Fähnrich, den Sohn des Mohrenkönigs oder den Maienträger, der zu Pferde während des gesamten Festumzugs den schweren, mit bunten Bändern und einigen Büstenhaltern der Pfingstdamen geschmückten Maibaum durch den Ort trägt.

Des Königs Koch brüstet sich damit, dass er mit Spitzmaus, Fröschen und Läusen kocht, und der Kellermeister ist "im Saufen Herr und Meister". Der Doktor Eisenbart singt auf der Reitwiese nach dem Umzug ein längeres Lied, zudem gibt es den Kurier des Königs, dessen Kammerherr sowie den Henker.

Alle Pfingstritt-Figuren tragen historisch anmutende Kostüme, alle Männer reiten den gesamten Festumzug auf Pferden. Durchschnittlich hatten die Männer erst 20 Reitstunden, bevor es dann auf der Reitwiese um den Maien geht. Im gestreckten Galopp heißt es, den geschmückten Maibaum aus einem Kreis mit zwölf Metern Durchmesser herauszuschleifen.

Spannend war der Pfingstritt auch in diesem Jahr: Beim Probedurchgang warf ein Pferd seinen Reiter ab und ging durch. Im ersten Durchgang konnte Pfingstbutz Christoph Rebmann den Maien erheischen. Damit war er Sieger des Pfingstritts und muss danach dem kompletten Pfingstreiterjahrgang, zu dem auch die Pfingstdamen zählen, ein Bierfässchen spendieren.

Zwei der Pfingstdamen, Annarita Marinaro und Luisa Wirth, zogen in ihrer Pfingstpredigt das Geschehen der vergangenen zwei Jahre durch den Kakao. Zudem erzählten sie Anekdoten aus der eineinhalbjährigen Vorbereitungszeit des Pfingstritts. Da landete etwa eine Schaufel im Altglascontainer. Beim Plakatieren passierte das Missgeschick, dass die Leiter vergessen wurde. Da mussten dann einige der Pfingstreiter eine "Räuberleiter" machen und fielen daraufhin prompt zu Boden.

Umfangreiches Rahmenprogramm an mehreren Tagen

Eingebettet war der Wurmlinger Pfingstritt in ein umfangreiches Rahmenprogramm. So gab es am Samstag einen Jahrgangsabend des Pfingstreiterjahrgangs 1997/1998, der musikalisch von den Albkrachern umrahmt wurde. Der Sonntag begann mit einem Weißwurstfrühstück im Festzelt, anschließend gab es einen Hirschauer-Wurmlinger Blechtreff. "Finger Kadel" spielten danach bei der Mega Pfingstritt-Party im Festzelt.

Der Sonntag begann mit dem Frühschoppen, den der Musikverein Wurmlingen gestaltete. Nach dem Festumzug, bei dem reichlich Bier floss, welches die Gastwirte spendeten, musizierte die Trachtenkapelle Schießen im Festzelt.