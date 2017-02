Rottenburg Eine Rechnung mit Unbekannten

"Da haben sie recht", stimmte auch Bürgermeister Armin Jöchle bei, um dann in nahezu philosophische Betrachtungen zu kommunalen Haushalten einzutauchen. "So ein Haushalt ist oft auch eine Rechnung mit Unbekannten", so seine Erfahrung aus vielen Amtsjahren. Für ihn sei wichtig, dass in der Bevölkerung darüber Diskussionen stattfinden, denn "man will ja ab und zu auch solche Kleinigkeiten wie Ziegenstall, Mauern, Straßen oder Industriegebiete bauen."