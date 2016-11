Rottenburg Eine Konzertreise durch Asien

"Ich kenne Stefan Halder durch die Arbeit beim Landespolizeiorchester, da er dort Chefdirigent ist und ich unter seiner Leitung spiele. So habe ich auch die Stadtkapelle kennengelernt und deshalb kam die Idee, dass ich beim Herbstkonzert der Stadtkapelle als Solist am Marimbaphon spiele", erklärt Fujiwara.

Der Klang des Instruments war beim "Concerto for Vibraphone and Orchestra" von Thomas Briggs und beim besser bekannten Lied "A Tribute to Lionel" von André Waignan zu hören. Zudem spielte Yu Fujiwara bei "Csárdás for Marimbaphone and orchestra" am Marimbaphon. Für Laien hat das Instrument im Stück einen interessanten und unbekannten Klang. Trotzdem haben die beiden Lieder, vielleicht gerade durch das Marimbaphon, ihren asiatischen Akzent nicht verloren.

Vor allem hat aber das Hauptwerk "Gloriosa" von Yasuhide Ito aus dem Jahr 1989 überzeugt. Die 20-minütige sinfonische Dichtung erzählt von der Verfolgung japanischer Christen im 16. Jahrhundert. Man hört, dass das Lied eine Geschichte erzählt. Es geht dynamisch an Extreme: gregorianische Choräle und viel Schlagwerk sind im Stück zu hören. Es klingt mächtig, teilweise bedrohlich aber auch traurig.

Ein weiteres Stück, das gespielt wurde, war das ebenfalls 20-minütige Stück "Miss Saigon" von Claude-Michel Schönberg, das die Liebesgeschichte einer Vietnamesin und einem amerikanischen Soldaten im Vietnam-Krieg erzählt. Das Thema Asien hat also viel hergeben und das Publikum begeistert.