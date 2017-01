Rottenburg Eine Fahrkarte auch für finanziell schlechter Gestellte

"Was, schon wieder teurer geworden?" Julian steht am Fahrkartenautomat am Rottenburger Bahnhof. In zwei Stunden hat er ein Vorstellungsgespräch in Herrenberg. Dort soll sich seine Zukunft entscheiden. Aber: "Fast sieben Euro für eine Fahrt, das ist für mich schon viel", murmelt er, während er Kleingeld in den Automaten wirft. Ein Schüler- oder Studententicket hat er nicht. Denn in beide Kategorien fällt er im Moment nicht.

In Rottenburg leben derzeit rund 2000 Menschen, die als finanziell schlechter gestellt zählen. Entweder erhalten sie Grundsicherung für Arbeitssuchende oder Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung bei Erwerbsminderung oder aufgrund des Alters. Hinzu kommen Flüchtlinge, die abhängig von ihrem Aufenthaltsstatus Leistungen erhalten.

"Wir haben als Stadt bei der Fahrpreisgestaltung der Bahn keinen Einfluss", erklärte Finanzbürgermeister Hendrik Bednarz im Gemeinderat. Deshalb sei "alle Jahre wieder" das Sozialticket auf der Agenda. Nun wird die Idee aber konkret: So bringt die Stadt dem Kreis und dem Naldo-Verkehrsverbund eine Resolution vor. Während letzterer dazu aufgefordert wird, ein Sozialticket zu konzipieren, soll der Landkreis das Vorhaben gewinnbringend unterstützen.