Rottenburg Eine Burg für die kleinen Reptilien

Rottenburg-Ergenzingen (stb). Ungewöhnliche Pflanzungen und Aufschüttungen an der Auffahrt zur Autobahn 81 auf Höhe Rottenburg-Ergenzingen und Bondorf erstaunen viele Fahrer – ein wenig sieht es aus wie bei der Landesgartenschau. Es handelt sich um einen vorgezogenen Ausgleich zum Umweltschutz für den anstehenden Ausbau zu einem sogenannten Kleeblatt.

Zuständig ist Landschaftsplaner Klaus Brückner (64) vom Regierungspräsidium Stuttgart. "Weil der größere Teil der Maßnahmen auf Markung Bondorf stattfindet und nur ein kleinerer Teil auf den Markungen Ergenzingen/ Seebronn, sind wir und nicht das Regierungspräsidium Tübingen zuständig", erklärt Brückner. Er ist seit 39 Jahren im Straßenbau tätig. In dieser Zeit sind die Naturschutzvorgaben für Projekte immer strenger geworden. So gelten alle Vögel, die sich in den Sträuchern der Autobahnauffahrt aufhalten, die abgeholzt werden, als "besonders geschützt". Hauptsächlich sind das Heckenbrüter wie Amseln, Finken und Meisen. Die ebenfalls im betroffenen Gebiet lebenden Zauneidechsen sind laut Europäischer Naturschutzrichtlinie sogar "streng geschützt". "Die Artenschutzmaßnahmen müssen vor Baubeginn fertig sein", sagt Brückner.

Wo vorher Ackerflächen waren, wurden deshalb im Frühjahr dieses Jahres auf beiden Seiten der Autobahn Gräser gesät und Gehölze gepflanzt. Der Planfeststellungsbeschluss dazu ist bereits aus dem Jahr 2009. Östlich hat das Stuttgarter Regierungspräsidium auf 2100 Quadratmetern 1400 Pflanzen setzen lassen, westlich sind es auf 2400 Quadratmetern 1600 Pflanzen. "Die Heckenbrüter finden in Feldahorn, Spitzahorn, Linden, Vogelkirschen, Schlehen, Haselnusssträuchern, Wildrosen und Vogelbeeren Nahrung", so Brückner. Die klare Anordnung in Reihe sei erfolgt, damit die Pflege leichter ist. In etwa zwei Jahren werden die Sträucher und Bäume feste Wurzeln geschlagen haben und austreiben.