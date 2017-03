Rottenburg Ein neues Rekordjahr im Tourismus

Kreis Tübingen. Mit zehn Prozent mehr Übernachtungen im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet der Landkreis Tübingen das mit Abstand stärkste Wachstum unter den Landkreisen im gesamten Land.

Damit folgt der Landkreis einem positiven Trend, der in der ganzen Region zu spüren ist. Speziell auch für ausländische Gäste wird der Landkreis zunehmend attraktiv, was die Statistik mit einem Plus von 4,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr belegt.

Die Gästeankünfte sind im Vergleich zum Vorjahr gar um elf Prozent gestiegen. In absoluten Zahlen zählte der Landkreis Tübingen 412 776 Übernachtungen und 208 879 Gästeankünfte.