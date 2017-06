Rottenburg Ein Musikereignis unter freiem Himmel

Neben mehreren Konzertreihen in ihrer Heimatstadt spielen die Stuttgarter Philharmoniker regelmäßig in vielen Städten des südwestdeutschen Raumes und geben jedes Jahr Gastspiele im In- und Ausland.

Unter den Reisezielen der vergangenen Jahre waren Italien (Mailand), Österreich (Salzburg), die Schweiz (Luzern, Zürich) und Belgien (Antwerpen).

Gespielt werden Werke von Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven, Zoltán Kodály, Pjotr Iljitsch Tschaikowsky und die Feuerwerksmusik von Georg Friedrich Händel.

Vorverkaufsstellen sind die Kreissparkasse Rottenburg und die WTG Rottenburg. Die Preise im Vorverkauf: 27 Euro plus Gebühr, ermäßigt 22 Euro plus Gebühr. An der Abendkasse kosten die Karten 34 Euro, für eine Tischreservierung werden 4 Euro je Platz fällig.