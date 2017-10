Rottenburg Ein Magier mit viel Liebe zur Musik

Seine Gattin Waltraud erinnert sich heute noch an eine Story, die ihr die Schwiegermama erzählt hat: Oft sei zu damaliger Zeit am Samstagnachmittag noch ein Anruf gekommen, in dem mitgeteilt wurde, dass die Band abends auftreten müsse. Dazu habe der Heinz dann ein schwarzes Hemd und eine weiße Hose gebraucht. Letztere sei allerdings im Hause Bökle nicht vorhanden gewesen und so habe ihm der "Metzger Hermann" eine weiße Metzgerhose angeboten, die aber viel zu groß gewesen sei. Also habe man schnell eine weiße Hose kaufen müssen, zumal der Heinz nur rote Hosen gehabt habe. Dies obwohl seine Mutter immer gesagt habe: "En Hausa lauft mer so et rom".

Zum Teil sogar im Auto übernachtet

Ab 1971 lernte Bökle das Werkzeugmacherhandwerk bei der Firma Frauz in Rottenburg. Gleichzeitig war er jedes Wochenende für verschiedene Bands, unter anderem den "Blauen Jungs", der "Batman-Group", den "The Pipers", oder den "Black-Chips" auf musikalischer Tour.

Das führte dazu, dass Bökle am Ende mancher Veranstaltungen direkt zu seiner Firma fuhr und im Auto übernachtete, damit er am anderen Morgen pünktlich zur Stelle war.

1974 veränderte sich Bökle beruflich. Er wurde nach einer Fortbildung Angestellter bei einer Versicherung, für die er später dann selbstständig arbeitete. Zwischendurch leitete er auch noch den Musikverein Lustnau. Das war dann aber doch zuviel des Guten und Bökle musste aus Zeitgründen dort den Dienst quittieren.

Zwischendurch lernte der Jubilar seine spätere Gattin Waltraud – eine Bierlingerin – kennen und lieben und so wurde 1975 geheiratet. "Das war an einem Tag, an dem der Heinz keine anderen Termine hatte und diesen mussten wir nutzen", so Waltraud Bökle schelmisch.

Drei Kinder, die allesamt musikalisch sind, entsprossen der Ehe und die Musik hat auch schon auf die Enkel abgefärbt. 1978 bat der damalige Vorstand des Musikvereins Wolfenhausen, Eugen Maier, Bökle darum, das Dirigentenamt zu übernehmen. Dieser sagte nach einigem Überlegen zu und absolvierte 1982 die Ausbildung zum Diplomdirigenten an der Musikschule Hekler in Heidelberg.

Doch damit nicht genug. Mitte der 1980er-Jahre gründete er noch eine vierköpfige Kapelle mit "Oberkrainer-Besetzung". Seit nunmehr sieben Jahren ist der Jubilar Rentner, aber immer unterwegs, natürlich mit seinem Akkordeon, seinen Zauberkünsten und seinem Musikverein Wolfenhausen.