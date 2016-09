Rottenburg Ein letztes Mal Urlaubsfeeling

Denn beim Trillerbrunnen war ein riesiger Sandkasten aufgebaut, im Sand standen Liegestühle, so dass Mamas und Papas Strandfeeling genießen konnten. Zudem sorgten Ensembles für tolle Musik und Urlaubsflair, etwa ein Ensemble der Musikschule.

Zudem sorgten die Geschäfte des HGV für Schnäppchenfieber, es gab zahlreiche Sonderangebote zu entdecken. Die Modegeschäfte wie etwa Weippert zeigten ihre neuen Herbst- und Winterkollektionen.

An zahlreichen Ständen gab es zudem mediterrane und asiatische Köstlichkeiten, so dass Urlaubserinnerungen noch einmal aufgefrischt werden konnten. Auch das Wetter spielte mit, so dass man bis 22 Uhr draußen sitzen konnte.