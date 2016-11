Rottenburg "Eigenheim muss erschwinglich sein"

Die Pläne für ein Einzelhandelszentrum im Bermuda-Areal beim alten Güterbahnhof sind genehmigungsreif. Hier sollen Dienstleister wie etwa eine Bank einziehen, zudem ist ein Biofachmarkt geplant. Auch hier muss die Stadt etwas Tempo vorlegen, da der derzeitige Schotterplatz kein schöner Anblick ist. Haushalt ohne neue Schulden Positiv zu erwähnen ist auch, dass die Stadt es geschafft hat, einen schuldenfreien Haushalt vorzulegen. Im Kernhaushalt ist man schuldenfrei, und auch die kreditähnlichen Rechtsgeschäfte werden zurückgeführt. Auch wenn die Steuerkraftsumme der Stadt unterdurchschnittlich ist, konnte doch ein unter dem Strich positives Ergebnis erwirtschaftet werden.

Risikofaktor Grundstückskauf Eines der Risiken des Haushaltes ist der Grundstückskauf im großen Stil, da nicht gesagt ist, ob auch alle wieder verkauft werden. Doch hier fährt die Stadt einen eigenen Kurs. So werden Grundstücke in Neubaugebieten vollständig aufgekauft, erst danach wird das Neubaugebiet erschlossen. "Wir wollen damit Baulücken verhindern", erklärt Bürgermeister Thomas Weigel. Und: Wer kauft und dann nicht in einem gewissen Zeitfenster baut, dem droht der Rückkauf des Grundstücks seitens der Stadt. Kämmerer Berthold Meßmer ist überzeugt, dass die Stadt so die richtigen Voraussetzungen fürs Bauen in der Kernstadt und den Stadtteilen schafft.

Finanzbürgermeister Hendrik Bednarz sieht das Thema Wohnungsbau als politische Notwendigkeit. Daher werde 2017 eine städtische Wohnungsbaugesellschaft gegründet. Für Stephan Neher gehört der Verkauf von Bauland zum Projekt "Soziales Wohnen." Die Stadt möchte keine Gewinnmargen erzielen, "ein Eigenheim muss auch für Normalverdiener erschwinglich sein", betont Neher.

Investitionen in Gebäude Erstmals hat die Stadt auch all ihre Gebäude bewerten lassen, so dass nun feststeht, dass die Stadt über Vermögenswerte von 200 Millionen Euro verfügt. Dies sei auch eine Aufgabe für die Zukunft, da es gelte, diesen Wert für folgende Generationen zu erhalten.

Investiert wird in Schulsanierungen, den Breitbandausbau und in den Ausbau der Kinderbetreuung. Auch wird das Rathaus saniert, was im Rahmen des Sanierungsgebietes östliche Königstraße realisiert werden soll. Im Zuge dessen wird auch die Königstraße bis zum Eugen-Bolzplatz sowie die Domplatte gerichtet.