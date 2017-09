Rottenburg Dreimal trotz Gegenwehr genähert

Der Anwalt des Beschuldigten wollte die Geschichte in seinem Erklärungsansatz etwas herunterspielen. Sein Mandant komme aus einem ganz anderen Kulturkreis, und die Umarmung und der Kuss auf die Wange gehörten dort, wie bei uns das Händeschütteln, zum alltäglichen Begrüßungsritual. Um sexuelle Annäherung ginge es dem Beschuldigten keineswegs, sondern er wollte nur Freundschaft mit der Frau. "Er hat Nähe gesucht", erklärte der Wahlverteidiger und holte damit die bis dahin relativ ruhige Staatsanwältin aus der Reserve. "Sie wollen dieses Verfahren schlank halten", warf sie dem Verteidiger vor, "und immer schön das Deckle auf eine Tat halten, die weit über das gesellschaftlich zu tolerierende Maß hinausging." Und über den Angeklagten sagte sie: "Hier bleiben, das will er, aber sich benehmen, das will er nicht".

Trotz eines umfassenden Geständnisses sowie der Einsicht, dass er sich der jungen Frau in unangemessener Weise genähert hatte, verstand der Mann, der kaum Deutsch spricht und daher auf die Hilfe eines Simultandolmetschers angewiesen war, die Welt nicht mehr. Aus seiner Sicht handelt es sich hier um ein Missverständnis. "Ja hat denn die Geschädigte ihnen nicht dreimal klipp und klar gesagt, dass sie ihre Annäherungen nicht will?", fragte die Staatsanwältin nochmals energisch nach, und der Mann musste gestehen, dass dem so war. "Und trotzdem haben Sie sich ihr in einem relativ kurzen Zeitraum wiederholt genähert. Kommen Sie mir bitte nicht über ihren Verteidiger damit, dass Sie die hiesigen Sitten und Gebräuche nach 26 Monaten in Deutschland immer noch nicht kennen. Bei uns gilt die Regel, dass man niemanden gegen seinen Willen anfassen oder gar küssen darf." Auf die Frage vom Amtsgerichtsdirektor Stefan Fundel, ob er arbeite, ließ der Beschuldigte erklären, dass er krank sei. Er habe Rheuma, das habe ein Arzt festgestellt. "Und was macht ihre Frau?", fragte der Vorsitzende nach. "Einen Deutschkurs".

Die Anklagevertreterin forderte für den bislang unbescholtenen Angeklagten eine Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu je 30 Euro, die Richter Fundel in seinem Urteil auf 90 Mal 20 Euro reduzierte. Zudem muss der Beschuldigte als Verurteilter die Gerichtskosten tragen. Beide Parteien verzichteten noch im Gerichtssaal auf mögliche Rechtsmittel und somit wurde das Urteil sofort gültig. Insgesamt zeigten sich alle Beteiligten froh, dass man das Verfahren auf dieses Weise zu Ende bringen konnte. So ersparte man der Geschädigten wenigsten ein Wiedersehen mit dem Angeklagten und man musste ihr auch nicht die nochmalige seelische Auseinandersetzung mit den Geschehnissen zumuten.