Rottenburg Drei Ergenzinger im Lager gestorben

1940 an 331 Tagen 10 654 Menschen durch Vergasen ermordet

In Grafeneck hatte das NS-System sogenannte "lebensunwerte Menschen", körperlich und psychisch Kranke, die über fünf Jahre in "Krüppel- oder Irrenanstalten" einsaßen, "beseitigen" lassen.

Insgesamt seien sechs Standorte gesucht worden, wo diese grausigen Vorhaben umgesetzt wurde. Ein Standort sei Grafeneck bei Münsingen gewesen. Dort wurden im Jahre 1940 an 331 Tagen 10 654 Menschen durch Vergasen ermordet. Drei dieser Opfer stammten aus Ergenzingen.

Aus diesem Grund, so Schäfer, finde am Donnerstag, 24. November, in der Mensa der Gemeinschaftsschule eine Ausstellung über Grafeneck statt. Der Historiker und Leiter der Gedenkstätte Grafeneck, Thomas Stöckle, wird nachmittags vor Schülern der Klassen acht bis zehn sprechen. Die Eröffnung findet dann am gleichen Tag um 19 Uhr statt. Die Ausstellung ist am Samstag und Sonntag, 26. und 27. November, noch von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Die Ausstellung ist eine Kooperation von bürgerlicher Gemeinde Heimatkreis und Gemeinschaftsschule.