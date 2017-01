Rottenburg Dombücherei aus dem Jahr 1853 wird geschlossen

Die 59-Jährige ist die einzige hauptamtliche Mitarbeiterin der Dombücherei. Ihre Stelle wird von der Stadt finanziert. Bevor sie vor vier Jahren in der Dombücherei die Leitung übernahm, arbeitete Theresia Stelzner in der Diözesanbibliothek als wissenschaftliche Mitarbeiterin. Motivation für ihre Arbeit in der Dombücherei ist für die Diplom-Theologin der christliche Glaube und auch die Liebe zu Büchern. Gerne berät sie Eltern von Kleinkindern bei der Wahl des richtigen Buches für die kleinen. Zudem berät sie Schüler, die gerade in der Prüfungsphase sind bei der Wahl der richtigen Literatur zum Lernen.