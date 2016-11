Rottenburg Diözese erreicht Rekord bei Kirchensteuer

Das teilte der Sprecher des Diözesanrates, Johannes Warmbrunn, am Montag in Rottenburg mit. Der Grund für den Zuwachs liege insbesondere in der guten wirtschaftlichen Entwicklung und in den Lohnsteigerungen bei den Kirchensteuerzahlern.

Der Überschuss wird nach Angaben der Diözese unter anderem für die Flüchtlingshilfe und die Bekämpfung von Fluchtursachen (16 Millionen Euro) sowie für die Stiftung Katholische Freie Schule (9 Millionen Euro) und für die Unterstützung von Familien (7 Millionen Euro) ausgegeben.

Die Diözese habe 2015 mehr Zugänge an Kirchenmitgliedern verzeichnet als Abgänge, hieß es.