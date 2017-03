Rottenburg "Die Welt ist voller guter Ideen"

"In Burkina Faso wird Baumwolle von guter Qualität produziert. Das Problem ist, dass die USA ihre Baumwollwirtschaft subventionieren und somit Ware billiger auf den Weltmarkt bringen." Ouedraogo meinte: "Auch Milchprodukte aus Europa sind billiger."

Dank Misereor konnte eine Minimolkerei aufgebaut werden, die zum wirtschaftlichen Erfolg vor Ort beiträgt. Da 80 Prozent der Menschen in Burkina Faso von der Landwirtschaft leben, ist die Vieh- und Milchwirtschaft überlebenswichtig. Dank einer Kreuzung zweier Rinderarten entstand eine neue Gattung, die mehr Milch produziert. Dies wiederum kommt der Minimolkerei zugute, welche die Überschüsse an Dörfer verkauft und seit neuestem auch Joghurt herstellt. Die Butterproduktion wird als nächstes angegangen.

Burkina Faso ist reich an Goldvorkommen. Allerdings bleiben nur 20 Prozent des Gewinnes im Land, da "die burkinische Regierung über den Tisch gezogen wurde", so Ouedraogo.

Mittels Film zeigte der Pfarrer, wie Dorfbewohner ihr Wissen über Wurzeln und Kräuter nutzen und ihre eigenen Arzneimittel zur Bekämpfung der Pockenseuche bei Rindern herstellen.

Heute leben 18,9 Millionen Menschen in Burkina Faso. 75 Prozent sind jünger als 35 Jahre, aber von den Kindern und Jugendlichen besuchen nur 60 Prozent eine Schule. Daher ist die Schul- und Weiterbildung eine der größten Herausforderungen.

"Was möchtet ihr einmal nach eurem Abschluss machen?", fragt Ouedraogo. Berufswünsche wie ein Medizinstudium oder die Ausbildung bei der Polizei sind kein Hindernis in Deutschland. In Burkina Faso gibt es diese Möglichkeiten nicht. Aus diesem Grund wurde mit Hilfe der Caritas eine zweijährige Berufsschule zur Ausbildung von Köchen aufgebaut.

Der Zugang zu Bildung ist ein Schlüssel gegen Alkoholismus, Drogen und Prostitution, mit denen vor allem Jugendliche, die in kleineren Goldminen arbeiten, konfrontiert sind. Mit bloßen Händen graben sie hier nach Gold.

Erstaunlich an Burkina Faso ist, wie 60 Ethnien friedlich miteinander leben. Mit 60 Prozent stellen Muslime die größte Gruppe dar, gefolgt von Christen (20 bis 23 Prozent) und afrikanischen Glaubensvorstellungen. Was alle eint, ist ihre Heimatliebe und die Vision, ohne ausländische Hilfe das Land vorwärts zu bringen. Diese Kultur des friedlichen Zusammenlebens ist derzeit durch radikale Islamisten bedroht.

Trotz aller Herausforderungen will Ouedraogo die Hoffnung nicht aufgeben. Getreu dem Motto der Fastenaktion "Die Welt ist voller guter Ideen. Lass sie wachsen", glaubt er an die Zukunft seines Landes und appelliert, den Dienst am Menschen nicht zu vergessen. "Egal was ihr nach St. Klara später macht. Es beginnt heute."