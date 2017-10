Rottenburg Die Vielfalt der Rottenburger Kultur

Hoch her ging es auch im nur einen Steinwurf entfernten Sumelocenna-Museum, hier wurde Musik und Führungen geboten. Das Musikensemble der Musikschule konzertierte, zudem gab es bei "Shivas Imbiss" feine indische Spezialitäten im antiken Ambiente. Die "Bisinger Brettle" boten feinste schwäbische Comedy und Mundartkabarett in der Weinstube Stanis, und im Theater am Torbogen wurde das Theaterstück "Frau Müller muss weg" gespielt. Zudem war das Theatercafé geöffnet.

Mitmachkultur gab es in der Volkshochschule, zudem wurden Konzerte sowie eine Produktion der Opernschule geboten mit dem Titel "Mozart, Hoffmeister, Schikaneder – oder: Spiel’n wir whist?"

Im Kulturzentrum Zehntscheuer gab es schwäbische Mundart mit Sabine Esslinger und Konzerte, etwa der Late Night Big Band Rottenburg und des Vokalensembles "TonArt".

Auch die Schulen beteiligten sich an der siebten Rottenburger Kulturnacht, zudem ging es hoch her im Ehgner Eck mit Bernie and Friends, und in der Eintracht spielten "Sonja und die Maratongas". Das Diözesanmuseum griff das Motto mit der Sonderführung "Die Macht des Buches" auf, wobei Jörg Widmann der Macht der Bibel nachspürte.