Rottenburg Die Premiere hat es in sich

Am Sonntag gibt es zudem von 11 bis 18 Uhr vom ehemaligen Blumenladen (ehemalige Raiffeisenbank) bis hin zum Rathaus einen Kinderflohmarkt, an dem der Nachwuchs getreu dem Motto "Von Kindern für Kinder" alles verhökern kann, was zu Hause überflüssig ist. Natürlich kommen auch die Gaumenfreuden nicht zu kurz.

Schäfers Kaffeeoase wird für Kaffee, Kuchen und Eis sorgen, Bistro und Waldhorn haben an beiden Tagen geöffnet. Diverse Foodtrucks sind ebenfalls unterwegs. Im Waldhorn gibt es am Sonntag zudem einen zünftigen Frühschoppen. Auch an eine große Tombola wurde gedacht.

Der Kreativmarkt ist am Samstag, 1. Juli, von 14 bis 21 Uhr und am Sonntag, 2. Juli, von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Übrigens: Der Programmabend am Sonntag mit "Hillu’s Herzdropfa" im Waldhorn ist bereits ausverkauft.