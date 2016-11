Rottenburg Die Musik zu vielen Filmklassikern erklingt

Eröffnet wurde das Konzert von der Jugendkapelle. Unter der Leitung von Ramona König begeisterten die Jungmusiker die rund 150 Zuhörer im Bürgerhaus. Begrüßt wurden die Gäste von der ersten Vorsitzendes des Musikvereins, Melanie Ulmer. Sie freute sich über die "volle Halle" und begrüßte den Ortsvorsteher Jochen Mager sowie Vereinsvorstände und Mitglieder des Gemeinderates.

Melanie Ulmer betonte, dass es im Wesen der Musik liege, Freude zu bereiten. Das erste Musikstück boten die Jugendlichen dar. Es war das rhythmusbetonte, rockig angehauchte Stück "Pirates of the Caribbean." Die Jugendkapelle spielte die Version von Michael Sweeney. Es folgte "Let it go", eine Filmmusik aus dem Film "Die Eiskönigin."

Das Motto des gesamten Abends war Filmmusik aus verschiedenen Epochen. "I’m a Believer" etwa ist die Filmmusik zum Zeichentrickfilm Shrek, die Musik stammt von Neil Diamond. Die Jugendkapelle meisterte auch dieses schwierige Stück bravourös. Zum Abschluss gab es "Disney’s Magical Marches", dies waren die Märsche aus Mary Poppins, dem Dschungelbuch und aus Mickey Mouse.