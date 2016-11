Rottenburg Die "Kolbenquäler" haben ein Herz aus Gold

Konrad Stöhr, er ist für die Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich, erzählte in seinem leidenschaftlichen Vortrag über die vielen Aktionen, die gemacht wurden. Für ihn war es verblüffend, wie viele Menschen zu Spenden bereit sind, wenn sie wissen, wohin das Geld geht.

Endlich kam der große Moment: Ein kleiner "Kinder-Traktor" fuhr in den Raum, in seinem Anhänger lag Bargeld. Insgesamt wurden 3260 Euro eingenommen.

Wie jedes Jahr, waren die Mitglieder der "Kolbenquäler" wieder "Spendenbettler". "Wenn man von etwas überzeugt ist, fällt einem das leicht. Unsere ganze Gruppe macht begeistert mit und präsentiert sich, wo es nur geht. Wir fahren zu 150 Prozent für unsere Idee und Überzeugung".

Gelder wurden unter anderem eingenommen von der Abi-Klasse St. Clara: 400 Euro; beim Pfäffinger Oldtimer-Fest: 150 Euro. Vom Bartclub Echterdingen überbrachte der "Krautkönig" Otto Neuberger 250 Euro, im "Krebskässle" waren 134 Euro, bei der Fasnet gab es 425 Euro, im Biergarten 300 Euro, beim Goldenen Oktober durch Mostpressen 800 Euro.

Eine besondere Spende kam aus Pfäffingen: Dort gab es Hochwasser. Der "Opa" konnte sich nicht anders helfen, als die "Kolbenquäler" anzurufen. Binnen kurzer Zeit waren 25 Mann vor Ort, die das Schlimmste abwenden konnten – von ihm kamen 300 Euro in die Kasse.

Das Ehepaar Stöhr ist sich einig, dass die Spendenaktionen auch in den kommenden Jahren weiterlaufen werden. "Die Freude an den Motoren, die Freundschaften und Hilfsbereitschaft lassen sich nicht trennen, es ist ein Ganzes", so die Aussage.