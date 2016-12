Rottenburg Die guten alten Zeiten

Rottenburg. Im Café Amadeus in Rottenburg spielt das Acoustic-Duo "Wish2" am Samstag, 17. Dezember, ab 19 Uhr. "Wish2" besteht aus zwei erfahrenen Musikern, die seit Jahrzehnten in diversen Bands spielen. Das Duo setzt Bassgitarre, Gitarren – darunter E-Gitarre, sechssaitige und zwölfsaitige Westerngitarre –, Vocals, Backing Vocals und Percussionsinstrumente ein. Sein Repertoire besteht aus Klassikern: von Pink Floyd, CCR, Eric Clapton, Bob Marley, Neil Young, AC/DC, Rolling Stones, ZZ Top, Uriah Heep, The Beatles, Amanda Marshall, Wet Wet Wet, Metallica, Bryan Adams, Guns n’ Roses, 4 Non Blondes, Gary Moore und weiteren.