Rottenburg Die Ankunft Christi auf Erden

Die frohe Botschaft spüre man vor allem an Weihnachten, an Heiligabend und an den Tagen danach. Bei den Gospels vermischten sich die gesungenen Psalmen mit den afrikanischen Rhythmen der ehemaligen Sklaven in Amerika. Die ersten Gospels, die beim Konzert erklangen, waren der Ankunft Christi auf der Erde geschuldet, etwa "Breath of Heaven", bei dem ein wunderbarer Cellopart den Gesang begleitete. Hier heißt es etwa "Der Hauch des Himmels erleuchte meine Dunkelheit".

Beim Gospel "Mitten unter uns" sangen Mirjam Moser und Lisa Miller ein Solo. Bei dem Song "Morgenstern" wird Jesus mit dem Morgenstern verglichen, der am Morgen aufgeht und den Weg weist. "Ich weiß, dass Jesus lebt, er ist auferstanden", sang der Chor. Mit viel Schwung und Elan sangen die Chormitglieder von Carmeleons Plus, das Konzert war ein Erlebnis der ganz besonderen Art.

Im Gospel "My Promise" werden Bibelverse aus Matthäus 28, Vers 20, vertont. "Komm zu mir mit deiner Trauer und Verzagtheit. Ich bin der Friedensfürst, ich bin immer bei dir bis zum Ende der Zeit." Gospels wollen Trost und Hilfe spenden, "wie ein Morgenstern, der das Dunkel erhellt", erklärten die Moderatorinnen.

Daniel Müller und Ulrike Manuschewski sangen ein tolles Solo beim Gospel "I Almost Let Go". Der Song handelt davon, dass Gott Halt gibt auch in schwierigen Situationen.

Die Moderatorinnen gaben immer wieder Anregungen zum Nachdenken. So seien einige mit Sorgen ins neue Jahr gestartet, "was fehlt, ist der Friede". Man lebe in Deutschland weitgehend in Frieden – "es geht darum, Frieden zu suchen, zu stiften und für Frieden zu sorgen." Dazu sang der Gospelchor "Gott fülle mit Frieden unser Herz".

Beim Song "10 000 Reasons" sangen Flora Trautwein und Miriam Polack ein inspirierendes Solo. Mit den Gospels "Good News" und Amen sowie mit Gospels rund um Freude und Dank endete der Konzertabend. Zum Abschluss wurde ein irischer Reisesegen gesungen. Der Erlös der beiden Konzerte geht an ein Waisenhaus in Peru.