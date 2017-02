Zunftmeister Hans-Albert Schaupp von der Narrenzunft "Rammertweible" in Dettingen strahlte gestern beim Umzug übers ganze Gesicht. Denn auch das Wetter spielte einigermaßen mit, und ab 13.30 Uhr schlängelte sich ein farbenfroher Lindwurm durch den Flecken. "Narrentreffen in Dettingen" war das gesamte Fasnetswochenende überschrieben, zum Umzug waren fast 50 Gruppen mit 2400 Hästrägern gekommen. Mädchenhaare wurden mit dem Hexenbesen gekämmt und mit Konfetti dekoriert. Wer nicht aufpasste, landete im Strohbad oder im Teufelsrad, und auch Schuhbändel rausziehen war ein beliebter "Gag" der Narren. Angeführt wurde der Umzug durch den Dettinger Musikverein und die Rammertweible mit Hoben (oben links) und Hexen. Die Narrenzunft "Stoagrättle" (unten rechts) folgte, sie sind liebe Narren und verteilen vor allem Süßigkeiten an die Kinder. Die Schugger aus Bietenhausen sorgten für schräge und schrille Töne, wozu sich die Pflommasäck aus Weiler rhythmisch bewegten. Etwas weitere Wege hatten die Bettschoner aus Weitingen (oben rechts) oder die Vertreter der Narrenzunft Salzstetten mit den Tuders (unten links). Toll trieb es auch die Narrenzunft Sulzau, hier insbesondere die Neckartalhexen. Aus Rottenburg waren die Schneckengraberhexen gekommen, ebenso die Neckarzottel in ihren lustigen Häsern. Die Hailfinger Schnattergees verteilten gekochte Eier, und die Mohopser aus Göttelfingen trieben ebenso ihren Schabernack mit den Zuschauern. Bereits am Freitagabend startete das Treffen, der Freitagabend stand unter dem Motto "Narrennacht." Hier gab es Showtänze und Auftritte der Zünfte, zudem spielte Fashion. Am Sonntag wurde nach dem Umzug bei der Fleckenfasnet gefeiert. Zudem wurde in der neuen Halle Party gemacht. Fotos: Baum