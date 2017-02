Rottenburg Der selbst ernannte Vers-Sager

In seinem neuen Programm surft Willy Astor munter weiter auf der Schalk-Welle. Shakespeares Hamlet erfährt eine gastronomische Wiedergeburt in: "Omlett – ein Rührstück mit Eggschn".

Sein afrikanischer Reggae führt jeden Zuhörer aufs Glatteis und spätestens bei seinem "Seniorenmedley" bleibt keine Bettpfanne trocken, heißt es in der Pressemitteilung.

Willy Astor, ein Reimer, Sänger und Gitarrist, der seine Kunst als Handwerk begreift. Allein stehend und selbst redend das Credo vertritt: "I was made for laughing you" ("Ich wurde dafür gemacht, euch zum lachen zu bringen.") Denn: "Wenn Humor, dann schon direkt vom Erzeuger" – sprich, seine Geschichten kommen wie immer aus seinem Einfallsreich, ohne Ghostwriter.

"Seine intelligente Albernheit verhindert den Ernst der Lage. Gerade in der heutigen Zeit braucht die Welt lustige, aber auch nachdenkliche Lieder und Geschichten von solch nonkonformen Silbenfischern, wie er einer ist", heißt es von der Presseagentur weiter.