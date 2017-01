Rottenburg Der Preis geht an die Kanzlerin

Rottenburg. Der Preis der Eugen-Bolz-Stiftung würdigt die Leistungen einer von christlicher Verantwortung geprägten Persönlichkeit des öffentlichen Lebens. Der Preis ist mit 5000 Euro dotiert. Die Auszeichnung wurde erstmals 1997 verliehen und wird seitdem in Abständen von zwei bis vier Jahren vergeben.

Stephan Neher betont: "Es war eine sehr bewusste Entscheidung, den Preis des großen christlichen Widerstandskämpfers an Bundeskanzlerin Angela Merkel zu verleihen. Ihr politisches Handeln in der Verantwortung für die Menschen zeigt sich nicht zuletzt durch ihr engagiertes Eintreten für die humanitären und christlichen Werte der Europäischen Union, ihr Bestärken der Ehrenamtlichen in der Willkommenskultur und ihre klare Abgrenzung zur rechtsradikalen Bewegungen und Parteien in unserem Land."

Die Stiftung würdigt laut eigenen Informationen mit der Auszeichnung die von moralischer Verpflichtung getragene Haltung der Bundeskanzlerin, die sich auch in ihrer Aussage widerspiegelt: "Es kommen keine Menschenmassen, sondern es kommen einzelne Menschen zu uns. Niemand, egal warum er sich auf den Weg macht, verlässt leichtfertig seine Heimat."